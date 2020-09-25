السجن 6 سنوات لرجل في هولندا لاغتصابه عجوز عمرها 98 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

قضت محكمة هولندية اليوم الجمعة بالسجن ست سنوات بحق رجل أدين باغتصاب عجوز تبلغ من العمر 98 عاما.

ووصفت محكمة ليليستاد بالقرب من أمستردام الجريمة بأنها "مروعة" على نحو خاص، وتتجاوز السنوات الخمس التي طلبها الادعاء عقوبة للرجل.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) أن المتهم 35 عاما وهو فرنسي لديه سجل إجرامي طويل في بلاده، يشمل قضايا عنف منزلي.

وقال الادعاء إن الرجل قرع جرس باب ضحيته المسنة في إحدى ليالي مايو. وعندما فتحت الباب قليلا دفعها إلى داخل الشقة وطلب منها بعض المال قبل أن يغتصبها بشكل متكرر.

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