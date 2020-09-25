إصابة حاكم ولاية أمريكية وزوجته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن سلطات ولاية فيرجينيا الأمريكية اليوم الجمعة إصابة حاكمها رالف نورثام وزوجته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكر بيانٌ لمكتب حاكم الولاية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن نورثام لا يعاني من أية أعراض، لكن زوجته باميلا نورثام تعاني من أعراض خفيفة.. مضيفا أن كلاهما في حالة معنوية جيدة.

وأوضحت "سي إن إن" أن حاكم ولاية فيرجينيا وزوجته سيخضعان للعزل الذاتي خلال الأيام العشرة المقبلة.

يُشار إلى أنه تم إخطارهما أمس الأربعاء بإصابة أحد موظفي إقامتهما بفيروس "كورونا".

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