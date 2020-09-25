اتصالات بين اليابان والصين لتعزيز الاستقرار الدولي

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، أنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول محادثات بينهما، على السعي لإطلاق اتصالات على أرفع مستوى لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقال سوغا اليوم الجمعة في تعليقات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عقب محادثته الهاتفية مع شي: "العلاقات المستقرة مهمة ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة وللمجتمع الدولي. آمل في الاضطلاع بهذه المسؤولية".
ويتعين على سوغا الذي تولى السلطة في وقت سابق من سبتمبر ولا يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة، إدارة العلاقات مع اليابان في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب وباء فيروس كورونا وخلاف تجاري طويل.
وكان سوغا قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الماضي.
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