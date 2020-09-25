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إعادة انتخاب الإمارات لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

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أعادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المحافظين، للفترة من 2020 إلى 2022، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

 

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة لهذا العام في فيينا بالنمسا.

 

ونقلت "وام"، عن المندوب الدائم للدولة

لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي قوله

"إن انتخاب دولة الإمارات في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد ثقة المجتمع الدولي بالدور الفعال للإمارات في عملية صنع السياسة النووية الدولية".

 

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وكانت الإمارات قد شغلت هذا المقعد من عام 2010 إلى 2012، ومن 2013 إلى 2015؛ وكذلك من عام 2016 إلى 2018.

 

ويعد مجلس المحافظين أحد هيئات صنع السياسات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

ويقوم المجلس، المؤلف من 35 عضوا، بتقييم وتقديم التوصيات إلى المؤتمر العام بشأن البيانات المالية للوكالة وبرامجها وميزانيتها.

 

كما ينظر في طلبات العضوية، ويوافق على اتفاقيات الضمانات، وإصدار معايير السلامة الخاصة بالوكالة.

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