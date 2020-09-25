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سويسرا تدرج 15 دولة خطيرة وبائيًّا في قائمتها

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 أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة في سويسرا، اليوم الجمعة، عن إدراج 15 دولة في قائمة الدول الخطيرة وبائيًّا من بينها بريطانيا وبلجيكا والدنمارك، كما أضيفت إلى القائمة مناطق فرنسية وإيطالية ونمساوية، وفقًا لما نشرته وكالة

سبوتنيك.

 

 ووفقًا لبيانات نشرت اليوم، استكمل تحديث قائمة الدول مع بريطانيا وبلجيكا والدنمارك والإكوادور والمجر وأيسلندا وأيرلندا وجامايكا ولوكسمبورغ والمغرب ونيبال، كما تضمنت قائمة الدول الخطرة من الناحية

الوبائية هولندا وعُمان والبرتغال وسلوفينيا.

 

 بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج منطقة بريتاني الفرنسية، وليغوريا الإيطالية، والنمسا العليا والنمسا السفلى في القائمة.

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 وذكر المكتب أن كوسوفو وسان مارينو رفعتا من القائمة منذ 28 سبتمبر.

 

 ويطلب من الوافدين من البلاد ذات وضع وبائي غير موآت الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.

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