موسكو: نبقى على تواصل مع واشنطن في الساحة السورية

أكدت الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن موسكو تحافظ على اتصالاتها مع واشنطن في سوريا عبر القنوات الدبلوماسية العسكرية، على الرغم من الخلافات حول الكثير من ملفات التسوية السورية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقال سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية، في حديث لوكالة "تاس" اليوم الجمعة: "نحافظ على الاتصالات، بما في ذلكمن خلال الخط الدبلوماسي العسكري، ونستخدمها لنقل وجهات نظرنا ومواقفنا للجانب الأمريكي والاستماع إلى موقفهم"، مضيفًا أنه يعتبر هذه الاتصالات مفيدة.
وذكر فيرشينين أن روسيا والولايات المتحدة تتفقان على القضايا الأساسية المتعلقة بوحدة أراضي سوريا واستقلالها، مشيرًا إلى البيان المشترك حول سورياالذي صدر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، لا يزال ذا صلة.
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "في الوقت نفسه، قلنا وسنواصل القول إن الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني، ووجودهم فيما وراء الفرات غير شرعي. وأن يساعدوا في نهب الثروات الوطنية للشعب السوري بأكمله والمتمثلة في النفط، أمر غير مقبول على الإطلاق، واستمرار سيطرتهم على أراضي التنف بمحيطها الذي يبلغ طوله 55 كيلومترًا، غير قانوني تمامًا".
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