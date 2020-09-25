خلال عام.. 9 آلاف تونسي غير نظامي هاجر إلى إيطاليا

أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي الخميس، أن 9200 مهاجر تونسي خارج الأطر النظامية قد دخلوا إلى بلادها عن طريق البحر خلال الـ12 شهرا الماضية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وجاء تصريح الوزيرة الإيطالية خلال اجتماع لجنة "شنغن"البرلمانية في الهيئة التشريعية الإيطالية لبحث مستجدات الهجرة واللجوء خلال أزمة وباء كورونا.
وأوضحت أنه "منذ 1 سبتمبر 2019، عند بداية الأزمة السياسية في تونس، وصل عبر البحر كل هذا العددمن المهاجرين التونسيين غير النظاميين، فيما بلغ عددهم في نفس الفترة من العام السابق ما يزيد قليلا عن 2600 مهاجر".
وسبق للحكومة الإيطالية أن أعلنت في شهر أغسطس الماضي على لسان وزيرها للشؤون الخارجية لويجي دي مايو، أنها ستعيد إلى تونس جميع المهاجرين غير النظاميين القادمين من هذا البلد، لأنه "بلد آمن".
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