البابا فرنسيس يدعو إلى “تخفيف العقوبات الدولية” التي تضرب المدنيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 47 ثانية

آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2020 8:04 مساءً

خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أسف البابا فرنسيس الجمعة لتآكل النظام المتعدد الأطراف مطالبا بوضع حد “لمناخ التشكيك” في العلاقات الدولية.

وقال “ينبغي ان نضع حدا لمناخ التشكيك الراهن. نواجه في الوقت الحاضر تآكلا للنظام المتعدد الأطراف وهو أمر تزداد خطورته”.

ودعا الحبر الأعظم من دون أن يأتي على ذكر أي دولة إلى “تخفيف العقوبات الدولية” التي تضرب برأيه المدنيين في المقام الأول.

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وشجب مرة أخرى “المنطق المنحرف” الذي يربط ضمان الأمن “بامتلاك الأسلحة” مضيفا “ينبغي ان نتخلص من هذا المنطق المنحرف الذي يربط الأمن الشخصي أو الوطني بامتلاك الأسلحة. هذا المنطق يساهم فقط في زيادة عائدات صناعات الأسلحة”.

وتمنى البابا كذلك ان تصبح الأمم المتحدة اكثر فاعلية وخصوصا ان يصبح مجلس الامن “أكثر وحدة وعزما”.

ولفت الى ان “عالمنا المثقل بالآفات يحتاج إلى أن تصبح الأمم المتحدة وسيلة سلام أكثر فاعلية. وهذا يعني أنه على أعضاء مجلس الأمن خصوصا الأعضاء الدائمين، أن يتصرفوا بمزيد من الوحدة والتصميم”.

وتابع “وبهذا المعنى، يشكل اعتماد وقف إطلاق النار العالمي خلال الأزمة الحالية إجراء نبيلا يتطلب الإرادة الصالحة من قبل الجميع من أجل مواصلة تنفيذه”.

ونقل الموقع الرسمي للفاتيكان عن البابا في رسالته “علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت التهديدات الرئيسية للسلام والأمن، مثل الفقر والأوبئة والإرهاب، يمكن مواجهتها بشكل فعال عندما يستمر سباق التسلح، بما في ذلك الأسلحة النووية”.