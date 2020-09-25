منظمة الصحة: وفيات كورونا قد تصل إلى مليونين قبل استخدام اللقاح

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أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن عدد وفيات فيروس كورونا قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع وإن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.
وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في إفادة اليوم الجمعة: “إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب بل للأسف سيكون مرجحا بقوة”.
وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات الفيروس بعد تسعة أشهر من ظهوره في الصين من مليون حالة وفاة بأنحاء العالم.
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