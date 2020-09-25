كورونا في إسبانيا.. الحكومة توصي بإغلاق العاصمة للحد من الانتشار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل متسارع، أوصت الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس وذلك بإغلاق العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال وزير الصحة سلفادور إيلا، الجمعة، إنه ينصح أي مدينة إسبانية بالإغلاق، حين يصبح لديها 500 إصابة لكل 100 ألف شخص.

وخلال مؤتمر صحفي، حذر الوزير من الأرقام المرتفعة للمصابين، وقال إنه في الفترة الأخيرة تجاوز عدد المصابين 700 شخص في مدريد، داعيا إلى إغلاقها.

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وطلب إيلا من المواطنين عدم الذهاب إلى الحانات والمطاعم، ودعا إلى استقبال 50 في المئة فقط من عدد الزبائن أو القدرة الاستيعابية للمطعم أو الحانة.

ولم تدق الحكومة ناقوس الخطر، بل تركت القرار للقادة المحليين، في وقت تغلق فيه بعض المناطق بسبب ارتفاع الإصابات.

وعلى أبواب فصل الشتاء، تزداد المخاوف من موجة ثانية لكورونا تضرب بقوة وتكون أشد فتكا من الأولى، في وقت لا زالت فيه الاختبارات تجري على عدة لقاحات من مختلف الشركات في الكثير دول العالم.