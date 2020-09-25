إصابة أربعة أشخاص في هجوم السكاكين في باريس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أصيب أربعة أشخاص بجروح، اثنان منهم في حالة خطرة، في هجوم بسكاكين، الجمعة، قرب المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس.

وأوقفت الشرطة “مشتبها به” على مقربة من ساحة الباستيل في باريس، بعد الهجوم، على ما أفاد مركز الشرطة لوكالة فرانس برس، ثم أعلن مصدر قضائي لاحقا عن اعتقال مشتبه به ثان.

وقررت السلطات تطويق مكان الهجوم وإبقاء الأطفال داخل المدارس.

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وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب استلام التحقيق المرتبط بالهجوم الذي حدث قرب مكاتب مجلة شارلي إيبدو.

وقالت إن تحقيقا فتح بشأن “محاولة اغتيال مرتبطة بعمل إرهابي” و”جمعية إرهابية إجرامية”.

وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في يناير 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصا.

وأدت سلسلة الاعتداءات التي شهدتها فرنسا منذ 2015 إلى مقتل 258 شخصا. وما زال مستوى التهديد الإرهابي “مرتفعا جدا” بعد خمس سنوات من ذلك كما تقول وزارة الداخلية.

وأعلنت الشرطة أنها استقدمت تعزيزات أمنية وأقفلت الحانات والمدارس وحضانات الأطفال وباشرت عمليات بحث ودهم بحثا على المشتبه بهم.