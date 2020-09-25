كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: وفيات كورونا في العالم قد تتجاوز الـ 2 مليون شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح على نطاق واسع، "ليس مستحيلا".

وأوضح رايان أن عدد الوفيات قد يتجاوز مليوني شخص في حال غياب عمل منسق لاحتواء الجائحة.

وأضاف في حديثه للصحفيين: "الرقم الذي تتحدثون عنه (مليونا وفاة) ليس ممكنا فحسب، ولكنه رقم مرجح جدا للأسف".

وجاءت تصريحات رايان تزامنا مع اقتراب عدد الوفيات بالفيروس في العالم من حاجز المليون

