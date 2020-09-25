كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة ليبيا في طريقها للوصول إلى حل سياسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتقدم الأطراف الليبية نحو تحقيق وتنفيذ اتفاقات في طريق الوصول إلى حل سياسي، حيث يقترب الجيش الوطني وحكومة الوفاق من تحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى عاصمة للسلطة الجديدة خلفاً لحكومة الوفاق الحالية التي يترأسها فائز السراج.

بينما يستعد مجلسا النواب والدولة لعقد جولة جديدة من المفاوضات في المغرب لاختيار المرشحين للمناصب السيادية الصحيفة أشارت لوجود "توافق مبدئي" لإعلان مدينة سرت "منطقة خضراء" وبدء سحب كافة الميليشيات والمقاتلين الأجانب من ليبيا، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز" السعودية.

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كما سيتم تشكيل قوات مختلطة ليبية بهدف تأمين محور "سرت والجفرة" وأن هناك توافقاً على أن يكون البنك المركزي الليبي تحت رقابة دولية أو بيد جهة محايدة وتحول إليه عوائد إنتاج وتصدير النفط الليبي لمنع وقوعها في أيدي الميليشيات أو تستخدم لدعم المتطرفين.. فهل تكتب نهاية الأزمة الليبية؟.