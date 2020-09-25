كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات.. استئناف إصدار مختلف التأشيرات ضمن خطة التعافى من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات، استئناف العمل بشأن إصدار مختلف التأشيرات فيما عدا تصاريح العمل وذلك ابتداء من 24 سبتمبر 2020.

ووفقا لما ورد بصحيفة الإمارات اليوم، أوضحت الهيئة أن استئناف عمليات إصدار أذونات الدخول يأتي في إطار تخفيف القيود وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي ودعم عجلة النمو بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة ثانية.

Advertisements

وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء استجابة للمعطيات الراهنة المتمثلة في حزمة التدابير الاحترازية وآليات السفر المتخذة لدى قطاع النقل الجوي إلى جانب تطبيق مختلف الممارسات الرامية إلى الحد من تبعات تفشي فيروس " كوفيد - 19".

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كانت قد أصدرت في مارس الماضي قراراً بالتعليق المؤقت لإصدار كافة التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك من منطلق المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المجتمع الدولي وجهودها الرامية إلى مكافحة تفشي هذه الجائحة.