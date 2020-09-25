منظمة الصحة العالمية: وفيات فيروس “كورونا” قد تصل إلى مليوني شخص

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح على نطاق واسع، “ليس مستحيلا”.
وأوضح رايان أن عدد الوفيات قد يتجاوز مليونين في حال غياب عمل منسق لاحتواء الجائحة.
وأضاف في حديثه للصحفيين: “الرقم الذي تتحدثون عنه، مليونا وفاة، ليس ممكنا فقط، ولكنه رقم مرجح جدا للأسف”.
وجاءت تصريحات رايان تزامنا مع اقتراب عدد الوفيات بالفيروس في العالم من حاجز المليون.
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