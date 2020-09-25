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المشتركة تكسر محاولتي تسلل بحيس جنوب الحديدة 

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 25 سبتمبر 2020

ارشيفيه

كسرت القوات المشتركة محاولتي تسلل للمليشيات الحوثية في قطاع مدينة حيس جنوب الحديدة، واوقعت في صفوفها قتلى وجرحى. 

 

وقال مصدر عسكري في حيس، ان وحدات القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية من جهتي الشمال والشرق اشتبكت مع عناصر حوثية حاولت الاقتراب من مواقعها. 

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وأكد، أن عدداً من عناصر مليشيات الحوثي لقيو مصرعهم وأصيب آخرون في المواجهات العنيفة، فيما أضطر الناجون إلى الفرار مكسورين مختلفين وراءهم أذيال الهزيمة.

 

يذكر أن القوات المشتركة أحبطت يوم أمس محاولة تسلل للحوثيين في ذات المديرية وكبدتهم خسائر فادحة جراء خروقاتهم المتصاعدة للهدنة الأممية.

 

 

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