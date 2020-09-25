شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: إنهاء الاحتلال الطريق الوحيد للسلام والان نبدء بالتفاصيل
وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية، برغم كل العقبات والمعيقات.
وأكد أن الطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل والعادل يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
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