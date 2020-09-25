شكرا لقرائتكم خبر عن أمام الأمم المتحدة.. ألمانيا تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والان نبدء بالتفاصيل

أدانت ألمانيا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة في جنيف.

وتحدث السفير الألماني نيابة عن إجمالي 47 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا وإسرائيل والعديد من دول أمريكا اللاتينية.

وقال السفير: "التقارير الموثوقة عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والاعترافات القسرية والتعذيب وسوء المعاملة فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة تبعث على القلق بشكل خاص"، داعيا الحكومة الإيرانية إلى التحقيق في هذه الوقائع وإطلاق سراح الأبرياء وتقديم الجناة إلى المحاكمة.