إردوغان يناقش مع ماكرون السماح بشراء أنظمة صاروخية



تحدثت تركيا مع فرنسا بشأن شراء أنظمة دفاع جوية أوروبية الصنع، حسبما قال مسؤولون مطلعون.

وفي مكالمة هاتفية أوائل الأسبوع، طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إسقاط معارضه للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي سامب/تي من انتاج شركة يوروسام، حسبما قال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشة كانت خاصة.

ورد ماكرون بالقول إنه يجب على تركيا توضيح أهدافها في سوريا قبل التفكير في نشر الأنظمة الأوروبية الصنع، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول بقصر الإليزيه رفض أيضا تسميته.



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