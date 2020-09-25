لواء تركي متقاعد: على نظام أردوغان خلع نظارة الإخوان‎

الخليج 365الجمعة 2020/9/25 05:24 م بتوقيت أبوظبي
قال لواء تركي متقاعد، إن السبيل الوحيد لخروج بلاده من مأزق شرق المتوسط، هو خلع النظام الحاكم بزعامة، الرئيس رجب طيب أردوغان، لنظارة الإخوان من على عينيه.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اللواء المتقاعد، علي أَرْ، لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعتها ”الخليج 365”.
حذّر اللواء أر في تصريحاته من أن تركيا قد يتم إيقاعها في فخ بشرق المتوسط، من خلال إدخالها في صراعات على جبهات متعددة هناك، مضيفًا "وقد تدفع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تركيا لتقديم تنازلات".
وأضاف قائلا "ومن ثم فإن الخروج من هذا المأزق هو خلع نظارة الإخوان التي يرتديها النظام، شريطة إقامة آليات تعاون إقليمية تشمل مصر وإسرائيل".
وتابع اللواء المتقاعد قائلا "من المؤكد أن شرق المتوسط وقبرص أصبحا الآن من الأولويات الجيوسياسية للاعبين العالميين".
وأشار إلى أن "عشق نظام أردوغان للإخوان على مدار 18 عامًا، جعل كلا من مصر وسوريا أعداءً لنا"، مضيفًا "هذا فضلا عن السياسات الأخرى التي كانت سببًا في تضخم قائمة أعداء تركيا".
ويستضيف نظام أردوغان عشرات من قيادات جماعة الإخوان الفارين من ملاحقة العدالة في بلدانهم على خلفية جرائم إرهابية، كما يدعم قنوات فضائية إخوانية تهاجم الأنظمة العربية.
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