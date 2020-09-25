شكرا لقرائتكم خبر عن تضليل الإخوان.. الجماعة تروج لفيديو من غزة على صفحة مزيفة باعتباره هجوما ضد الشرطة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار سلسلة تزييف الوعى وتضليل الرأى العام والكذب المستمر المفضوح روج ضابط مفصول يدعى محمد صلاح زعم أنه من داخل الأراضى المصرية بالمخالفة للحقيقة. وبالفحص تبين أن الفيديو مصور فى قطاع غزة الفلسطينى وفيه يقذف محتجون سيارات ومركبات شرطية بالطوب وزجاجات المولوتوف وهى تفر هاربة ، وتم تشييره على صفحة مضروبة للإيهام بأنه من داخل مصر Advertisements ويبدو المشهد مفضوحا لكونه لا يعبر أى منطقة في مصر من أقصاها إلى أقصاها لكنها محاولات فاشلة تصر الجماعة الإرهابية ومن على شاكلة أعضائها التمادى فى التزييف والكذب والخداع لنيل رضا الدول المعادية وتنفيذ رغبات أجهزة مخابرات تمد التنظيم بالمال والإمكانيات الإعلامية وخلافة.

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