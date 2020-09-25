عميد "حقوق المنوفية" يؤكد تجريم القانون الدولى لتحريض النظام القطرى والجزيرة ضد مصر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أبو الخير عطية عميد كلية حقوق المنوفية وأستاذ القانون الدولى، إن قناة الجزيرة القطرية اعتادت التركيز على التحريض على العنف فى مصر، وأصبح هذا النهج سلوكها ووظيفة كل المذيعين بالقناة ، حتى سار عملهم الاساسى التحريض على العنف واستخدام السلاح فى مصر وتلفيق الاتهامات وتعرض فيديوهات ملفقة وغير حقيقية بقصد إشاعة الفوضى فى مصر.

وأضاف الدكتور أبو الخير عطية فى تصريح خاصة لـ"الخليج 365" أن نهج قناة الجزيرة مجرم، لأنه بمثابة تدخل فى شئون الدولة وليس أمر متعلق بحق الإعلام وحرية التعبير عن الرأي، كما يزيفون الحقائق، مؤكدا أن ما يقدموه تحريض ضد الدولة المصرية وهو ما يصنف جريمة من جرائم الإرهاب الدولى لأنه يحرض على العنف واستخدام السلاح ضد الشعب المصرى والنظام المصرى وتكيف فى القانون الدولى على أنها جريمة إرهابية من جرائم الإرهاب.

وأوضح أستاذ القانون الدولى: النظام القطرى مسئول عن الجريمة واذا استطعنا اثبات ذلك للنظام القطرى كأشخاص وليس كدولة، لأن الجريمة الإرهابية تنسب إلى شخص أو مجموعة أشخاص ولابد أن تبثت مصر أن قناة الجزيرة يديرها النظام القطرى وتتبع النظام القطرى ، وأن الحاكم القطرى من يأمرها ويحرضها على ارتكاب هذه الجرائم فى حق الشعب المصري.

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وتابع الدكتور أبو الخير عطية عميد حقوق المنوفية، أن نهج قناة الجزيرة مجرم لأنه تدخل فى شئون دولة وانتهاك لسيادة الدولة المصرية، مؤكدا أن نهج القناة يحاسب عليه وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتحديدا المادة الثانية فقرة 7 والتي تحظر التدخل فى الشئون الداخلية لدولة أخرى ،لأنه لا يجوز لأى دولة أن تتدخل فى شئون دولة ثانية، ولا يجوز للنظام القطرى التدخل فى دعم الجماعات المعارضة فى الدول.

ويواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاته التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على تحريض المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.