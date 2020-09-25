طنجة.. توقيف شخص حاول هتك عرض قاصر داخل منزل في المدينة القديمة

تمكنت المصالح الأمنية، اليوم الجمعة، في طنجة، من توقيف شخص حاول هتك عرض طفل قاصر داخل إحدى الشقق في المدينة القديمة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ “اليوم24″، فإن المشتبه فيه، في عقده الخامس، استدرج قاصرا، يبلغ من العمر 16 سنة، ولا تربطه به أية علاقة قرابة، إلى منزل يكتريه في حي “واد أحرضان”، قبل أن تداهم العناصر الأمنية المكان.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المشتبه فيه أحيل إلى مفوضية الأمن قصد الاستماع إليه في محضر رسمي، لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.