عادل إمام: سأظل أمثل لآخر يوم في عمري

كذب الفنان المصري، عادل إمام، أنباء راجت بشأن اعتزاله التمثيل، نتيجة تدهور حالته الصحية، مؤكدا أنه ينوي الاستمرار في التمثيل إلى نهاية عمره.
وصرح عادل إمام لموقع “إرام”، اليوم الجمعة، أنه لايزال قادرا على الوقوف أمام الكاميرا، ولكن بمعدل ساعات أقل من الماضي، مضيفا: “سأظل أمثل حتى آخر يوم في حياتي إذا شاء الله لي ذلك”.
وطمأن عادل إمام الجمهور عن حالته الصحية، وعلق على شائعات وفاته، وتدهور صحته، التي تلاحقه من حين إلى آخر: “ظهرنا مش عاجب، اختفينا مش عاجب، أروح أموت بجد لكي ترتاحوا”.
وأعلن عادل إمام عن غيابه عن المشاركة في أعمال فنية في الفترة المقبلة، موضحا أنه منح لنفسه إجازة، وهو ما يدعم فرضية غيابه عن السباق الرمضاني المقبل.
يذكر أن عادل إمام يبلغ من العمر 80 سنة، وتمتد مسيرته الفنية لأزيد من 60 سنة.
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