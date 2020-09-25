دفاع الطلبة المطرودين من جامعة أكادير: اتهامهم من طرف العميد بالإرهاب يعطيهم حق تقديم شكاية

انتقد دفاع الطلبة المطرودين من كلية العلوم تصريحات العميد، التي نسب إليهم فيها اقترافهم “العنف والإرهاب”.

وقال رضوان العربي، محامي الطلبة المطرودين، في توضيح له، اليوم الجمعة، إن نسب العميد إلى الطلبة الثلاثة المطرودين من الجامعة اقترافهم “العنف والإرهاب”، تهم خطيرة قد تصل إلى عقوبة الاعدام، أو السجن المؤبد، أو 30 سنة سجنا.

واعتبر المحامي نفسه أن تصريح العميد العلني يعطي الحق للطلبة المذكورين في توجيه شكاية ضده في الموضوع، ما دام أن مراجعة جميع وثائق ملف طرد الطلبة لم يرد فيه ذكر “الإرهاب”.

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وأضاف العربي أن العميد تقمص دور جهة الاتهام “النيابة العامة” تجاه طلبة، كانوا قد حازوا الرتبة الأولى، والثانية، والسادسة في نتائج انتخاب مكتب نقابي طلابي في نطاق “أوطم” داخل كلية العلوم، واستقبلوا الطلبة الجدد، ونظموا حصصا لدروس الدعم، كما أنهم متفوقون في دراستهم.

وكان حسن نشيط، عميد كلية العلوم في جامعة ابن زهر في أكادير، قد دافع عن قرار الطرد، الذي طال 3 من طلبته، الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا، دخل أسبوعه الثاني، مطالبين بإنصافهم.

وفي تصريح لموقع “اليوم 24″، أظهر نشيط تمسكه بالقرار المذكور، رافضا أي تنازل عنه، ومقدما رواية مغايرة للأحداث، التي سبقته، واعتبر أن الطلبة متورطين في “العنف والإرهاب”، حسب وصفه، ونفى أن يكون له أي خلاف مع أي فصيل، أو اعتراض على الأنشطة الطلابية.