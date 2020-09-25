في قضيتين ..محكمة مراكش توزع 18 سنة في حق شخصين توبعا بتهم اغتصاب قاصر بالعنف

قضت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، مساء أمس الخميس، بالسجن النافذ 18 سنة في حق شخصين، توبعا بتهم اغتصاب قاصر بالعنف في ملفين.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش، المتهم (ب.ي) من أجل “هتك عرض قاصر بالعنف، الناتج عنه افتضاض البكارة، والسرقة، والضرب، والجرح، وتسهيل التعاطي للمخدرات”، والحكم عليه بـ10 سنوات سجنا.

وشهدت محكمة الاستئناف في مراكش، في الجلسة نفسها، حكما بثماني سنوات سجنا نافذا، مع الصائر في حق عشريني (ا.م)، توبع بتهم اغتصاب قاصر، نتج عنه افتضاض لبكارتها.