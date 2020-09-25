الممثل أنس الباز يصبح أبا للمرة الأولى – صورة

رزق الفنان أنس الباز، اليوم الجمعة، بمولودته الأولى، التي اختار لها من الأسماء، اسم دينا.

وكشفت سارة، زوجة الممثل المغربي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، خبر إنجابها لمولودتها، معلنة أنه تم الاستقرار على تسمينها دينا.

وأصبح أنس الباز أبا للمرة الأولى، بعد أزيد من 3 سنوات من زواجه من سارة، علما أنه سبق أن أعلن لجمهوره أنه ينتظر طفلة أنثى، من خلال مشاركة تفاصيل حفل الكشف عن جنس الجنين على “أنستغرام”.

وتقاطرت تعليقات الفنانين، والمشاهير على أول صورة لأنس الباز مع أسرته الصغيرة، منهم سخر الصديقي، وكريمة غيث، وابتسام العروسي، وعبير العابد، وآخرون.