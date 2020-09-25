فرنسا: إصابة ثلاثة أشخاص في عملية طعن بالسلاح الأبيض قرب مقر لصحيفة “شارلي إيبدو”

أوردت وسائل إعلام فرنسية أن ثلاثة أشخاص قد أصيبوا في عملية طعن بالسلاح الأبيض في العاصمة باريس. وذكرت قناة يورونيوز أن العملية وقعت بالقرب من المقر القديم لصحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة، والمثيرة للجدل. ويأتي الحادث المذكور تزامنا مع انطلاق محاكمة الأشخاص، المتورطين في الاعتداء المسلح، الذي تعرضت له الصحيفة، قبل سنوات، إثر نشرها رسوما كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد (ص).

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