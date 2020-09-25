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مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين جنوب غرب التحيتا جنوب الحديدة 

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الجمعة 25 سبتمبر 2020

ارشيفيه

استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية مزارع المواطنين جنوب غرب مركز مدينة التحيتا بالقذائف المدفعية الثقيلة، ضمن سلسلة خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية. 

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وقالت مصادر محلية في التحيتا: أن المليشيات الحوثية قصفت مزارع المواطنين بقذائف الهاون الثقيلة بصورة هستيرية، مما أدى إلى فرار المزارعين من مزارعهم وتعطيل أعمالهم فيها.

 

 وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة مخلفة آلاف الضحايا من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية نهاية العام 2018.

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