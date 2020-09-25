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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلة بطلق ناري جراء استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في التحيتا والان مع التفاصيل
الجمعة 25 سبتمبر 2020
ارشيفيه
أصيبت طفلة بطلق ناري، اليوم الجمعة، جراء استهداف مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، للأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة.
وقال مصدر طبي في مستشفى التحيتا: إن الطفلة (حلا علي مقنزع) ذو 7 سنوات، أصيبت في قدمها اليسرى بطلق ناري جراء استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في المدينة.
وأشار، أن الطفلة حلا تلقت الإسعافات الأولية في المستشفى، وقد تم تحويلها إلى مستشفى الخوخة لإستكمال العلاج اللازم ومتابعة حالتها الصحية.
وتضاف الطفلة حلا إلى قائمة تضم أكثر 2574 مدنيًا سقوط بين شهيد وجريح بنيران جماعة الحوثي، منذ انطلاق الهدنة الأممية أواخر العام 2018م.
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