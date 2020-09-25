شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: قطعنا شوطا في تنفيذ اتفاق الرياض بدعم من المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قطع شوط في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في مطلع نوفمبر الماضي وبدعم غير محدود من المملكة .

وأشار الرئيس اليمني، إلى تقديم حكومته التسهيلات كافة أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقا من قناعاتها بضرورة توحيد جهود الجميع للمضي قدما في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدولة، مجددا ثقته في المملكة العربية السعودية للمضي في استكمال تنفيذ هذا الاتفاق.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي بالدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة أعرب فيها عن أسفه لما قوبلت به جهود السلام على مدار الأعوام الخمسة الماضية من تعنت كامل من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميهم في النظام الإيراني.

وقال الرئيس اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إن ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف متكرر للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة كل ذلك يعطي صورة واضحة عن نوايا ، وموقفها من السلام، مشدد على المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في وضع حد لهذا الصلف المتعجرف، وإنهاء معاناة اليمنيين عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابين وراعيهم في طهران لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الايغال في إراقة الدماء، والتدمير، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين.