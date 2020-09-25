شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحقق في طعن صحفيين إثنين قرب مقر مجلة شارلي إبدو والان نبدء بالتفاصيل

- السلطات ألقت القبض على المهاجم الرئيسي وتم احتجاز شخص آخر

- المصابان هوجما عشوائيا بساطور في فترة الاستراحة للتدخين

- المشتبه به عمره 18 عاما ومعروف لدى الأجهزة الأمنية ومولود في باكستان

- 14 شخصا امتثلوا أمام محكمة في باريس 2 سبتمبر الجاري على خلفية أحداث الرسوم المسيئة

فتحت فرنسا تحقيقا في عمل إرهابي بعد طعن صحفيين اثنين في باريس اليوم الجمعة بالقرب من مقر مجلة شارلي إبدو السابق الذي هاجمه إسلاميون متشددون في عام 2015.

وأظهرت تغطية تلفزيونية اليوم الجمعة عربات إسعاف وسيارات إطفاء وقوات من الشرطة تطوق المنطقة حول مقر شارلي إبدو السابق.

وقال بول موريرا وهو صحفي من شركة الإنتاج الإعلامي برميير لين لقناة بي.إف.إم تي.في التلفزيونية إن اثنين من زملائه أصيبا. وأضاف "أحد الأفراد كان يسير في الطريق وبيده ساطور هو من هاجمهما أمام مكاتبنا. كان الأمر قاسيا".

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس الذي توجه بسرعة إلى موقع الهجوم إن السلطات ألقت القبض على المهاجم الرئيسي. كما تم احتجاز شخص آخر.

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وقال رئيس الوزراء إن الشخصين المصابين هوجما عشوائيا عندما كانا في فترة الاستراحة للتدخين. وأضاف أن حياة أي منهما ليست في خطر.

ومضى رئيس الوزراء يقول "حدث هذا الهجوم في مكان يمثل رمزا في الوقت الذي تنعقد فيه المحاكمة الخاصة بالهجمات المروعة على شارلي إبدو".

وقال شاهد لإذاعة أوروبا 1 "كنت في مكتبي وسمعت صراخا في الشارع. نظرت من النافذة وشاهدت امرأة ملقاة على الأرض ومصابة بجرح في وجهها قد يكون نتج عن سنجة (سكين طويل)"، وقال جار آخر سمع ما حدث لرويترز إنه سمع صراخا طويلا.

ونقلت إذاعة أوروبا 1 عن مسؤولين بالشرطة قولهم إن المشتبه به يبلغ من العمر 18 عاما ومعروف لدى الأجهزة الأمنية، كما ذكرت أنه مولود في باكستان.

وذكر مصدر بالشرطة أنه تم العثور على سنجة في مكان الحادث وتحدثت مصادر أخرى عن العثور على ساطور.

وقال مكتب المدعي العام المسؤول عن قضايا الإرهاب إنه يحقق في الواقعة.

ويذكر أن ن 14 شخصا امتثلوا أمام محكمة في باريس في الثاني من سبتمبر الجاري بتهمة المشاركة في الهجوم على مكتب شارلي إبدو ر أن في يناير 2015 وهو ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا.

وقيل في المحاكمة إنهم كانوا يسعون للانتقام بعد نحو عشرة أعوام من نشر المجلة الأسبوعية رسوما تسخر من النبي محمد.