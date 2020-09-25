شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: كورونا سيكون أكثر فتكا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي: "حذرت الأمم المتحدة من أن كوفيد 19- سينتشر على نطاق أوسع وأسرع، في اليمن، وسيكون له عواقب أكثر فتكا مقارنة بأي دولة أخرى تقريبا".
وسجلت الحكومة اليمنية حوالي 2000 إصابة، و586 وفاة بفيروس كورونا.
ولا يصدر الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الشمالية من البلاد، تحديثات منتظمة بشأن انتشار الفيروس.
وقالت جراندي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نقدر معدل الوفيات في ذروة الموجة الأولى بما يقرب من 30 بالمئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم".
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