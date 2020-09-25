البرلمان العربي يطلق نداءً دولياً  لصيانة  "صافر" ويحمل الميليشيا المسؤولية

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وجه رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، نداءً للمجتمع الدولي للتحرك الفوري والعاجل لصيانة خزان النفط "صافر" في مدينة الحديدة لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في البحر الأحمر، محملاً ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن منع فريق الأمم المتحدة لإجراء عمليات الصيانة للخزان مع توفر الموارد المالية لذلك.

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