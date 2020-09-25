شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات وفاة و590 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 102441 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 595 حالة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 601 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 93562 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 حالات وفاة و590 إصابة جديدة بكورونا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.