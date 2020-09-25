شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تهدد عائلة الشيخ طلال آل ثاني لوقف مطالباتها بالإفراج عنه والان نبدء بالتفاصيل

- الأمم المتحدة تتدخل والخارجية القطرية ترفض التعليق على وضع الشيخ المعتقل

- محامي الشيخ طلال :موكلي معتقل لدوافع سياسية وليس مالية

- زوجة الشيخ طلال : زوجي حُكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما وهو رهن الاعتقال

كشفت شبكة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، عن تلقي عائلة الشيخ طلال آل ثاني تهديدات من الدوحة بسبب حملتها الدولية التي تطالب فيها بالإفراج عنه، مؤكدة أن اعتقال قطر للشيخ طلال يناقض محاولتها الترويج لنفسها كدولة ديمقراطية.

من جهتها طالبت الأمم المتحدة، الدوحة بالإفراج عن الشيخ طلال آل ثاني، والخارجية القطرية رفضت التعليق على وضع الشيخ طلال المعتقل.

و أكد محامي الشيخ طلال آل ثاني، بحسب ما نقلت "فوكس نيوز"، أن "الشيخ طلال معتقل لدوافع سياسية وليس مالية كما تدعي الدوحة"، كما طالب بالسماح له بلقاء أهله.

Advertisements

وقالت "أسماء عريان " وهي زوجة وأم أبناء الشيخ طلال المغربية المولد والألمانية الجنسية ، في نص الالتماس الذي قدمته عبر مقطع فيديو مُسجل إلى الهيئة الأممية في جنيف : "زوجي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محامٍ يختاره بحرية".

وأضافت قائلة إن زوجها حُكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما وهو حاليًا (في السجن) رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني من ظروف صحية قاسية أصابته في السجن ".

وقالت أسماء: إن "قضيتنا مهمة ليس فقط بسبب وضعها السياسي ولكن أيضًا لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لعائلتنا تمثل مشاكل منهجية عميقة الجذور في الحكومة القطرية والنظام القضائي".

ووصلت رسائل تهديد من العائلة الحاكمة القطرية، والتي اطلعت عليها شبكة "فوكس نيوز"، لأسماء عريان لردعها عن الاستمرار في شن حملة عامة من أجل إقرار العدالة والحصول على الحرية لزوجها.

وقال محامي أسماء عريان إنها وأطفالها حاليًا تحت حماية السلطات الأمنية في ألمانيا، وقالت وزارة الخارجية الألمانية لشبكة "فوكس نيوز" إنها على علم بالقضية لكنها لم تقدم أي تعليق إضافي.