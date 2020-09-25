أربعة مصابين في هجوم بسكين في باريس

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الجمعة إن أربعة أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، في هجوم بسكين وقع قرب المكتب السابق لصحيفة شارلي إبدو الساخرة.

وقال مصدر بالشرطة إنها تبحث عن اثنين من المشتبه بهم وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.



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