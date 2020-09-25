قائد القوات البحرية الايرانية للأميركان: اسطولكم يخضع لمراقبتنا في مياه الخليج

وقال حسين خانزادي إن "عملية رصد تحركات أسطول البحرية الأمريكية الإرهابي تجري بتجهيزات خاصة بحوزة القوات البحرية الإيرانية، على حد تعبيره، "منذ البداية، ومنذ اللحظة التي يفصلون فيها حبالهم عن الرصيف وعلى طول الطريق (...)، نقطة تلو الأخرى حتى دخول منطقة المحيط الهندي".وأضاف الأميرال الإيراني أن الأمريكيين متواجدون في "نقطة ثابتة على بعد 600-700 كيلومتر تقريبا من الحدود البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتخيلون أنهم بعيدون عن متناول أيدينا".

وأكد أن "المياه الإقليمية الإيرانية آمنة للغاية، وكل حركة أو إشارة فيها مرصودة، بما في ذلك اسم قائد السفينة وخصائص هذه الأخيرة"، معتبرا أن "الوجود الأمريكي في المنطقة يهدف إلى طمأنة "الدول العميلة".

