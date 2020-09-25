كم من الوقت يمكن أن تبقى على قيد الحياة دون شرب الماء؟

يشكل الماء 70% من وزن الجسم لدى الشخص البالغ، بينما يشكل ما يصل إلى 75% من وزن الجسم لدى الأطفال.

الماء أم الطعام أهم؟



ووفقا لموقع "Eat this"، لا يستطيع الشخص العيش بدون تناول الماء لفترة طويلة جدا، ولكن يختلف مقدار الوقت المحدد الذي يمكنك العيش خلاله بدونها من شخص لآخر، وذلك تبعا لبعض العوامل المساهمة في استخدام الجسم للماء، مثل الظروف البيئية، العمر، الوزن، الجنس، مستوى النشاط، الحالة الصحية، والأطعمة التي يتم تناولها.



وأشارت دراسة إلى أنه "لا يمكن للجسم البقاء على قيد الحياة لأكثر من 8 إلى 21 يوما بدون طعام وماء".أوضحت الدراسة أن "الماء أهم بكثير للجسم من الطعام، حيث يمكن للأشخاص الذين ينخرطون في الإضراب عن الطعام مع تناول المياه أن يعيشوا بضعة أشهر".

أثار كارثية



وتوضح الدراسات أن عدم الحصول على كمية كافية من الماء، قد تسبب أضرار في أعضاء الجسم، مثل تلف الأنسجة، قلة التبول، وبالتالي صعوبة التخلص من المركبات الضارة بالجسم، تكون حصوات الكلى، الإصابة بالإمساك، خلل في آلية عمل المفاصل، اضطراب ضغط الدم، وتلف الدماغ.



ومن العلامات التي تدل على عدم شرب المياه بكمية مناسبة، الشعور بالعطش والجفاف الخفيف والصداع والشعور بالتعب وجفاف الفم والغثيان.