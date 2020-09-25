اربيل يحتفظ بـشيركو كريم ويفسح عقد دلاور بالتراضي

2020-09-25 | 16:25
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اعلن نادي اربيل، تجديد عقد مهاجمه شيركو كريم، فيما بين انه فسخ عقد لاعبه محمد دلاور بالتراضي.
وذكر النادي في بيان ان "نادي اربيل جدد التعاقد مع اللاعب شیرکو کریم، للعب في صفوف الفريق في دوري العراقي الممتاز لكرة القدم".
واوضح ان "الهيئة الادارية لنادي اربيل، قررت فسخ العقد مع لاعب محمد دلاور بالتراضي بين الطرفين".
واوضح ان "الهيئة الادارية لنادي اربيل، قررت فسخ العقد مع لاعب محمد دلاور بالتراضي بين الطرفين".
واضاف ان "اللاعب محمد دلاور، هو من تقدم بطلب فسخ العقد بسبب وجود بعض المشاكل الشخصية و العائلية".
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