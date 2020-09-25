الصحة تعلن وصول نسبة الشفاء من كورونا الى ٨٠ بالمئة

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "نسبة الشفاء وصلت الى 80% وانخفاض نسبة الوفيات الى 2.59% ".

واضافت ان "ذلك جاء قياسا بعدد الاصابات يمثل تطوراً مشهوداً وفق المعدلات العالمية".