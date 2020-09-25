الصحة تعلن وصول نسبة الشفاء من كورونا الى ٨٠ بالمئة

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن وصول نسبة الشفاء من كورونا الى ٨٠ بالمئة.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "نسبة الشفاء وصلت الى 80% وانخفاض نسبة الوفيات الى 2.59% ".
واضافت ان "ذلك جاء قياسا بعدد الاصابات يمثل تطوراً مشهوداً وفق المعدلات العالمية".
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