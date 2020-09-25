كورونا يلغي طقسا سنويا لليهود في تونس

تسببت التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في إلغاء احتفال سنوي لليهود بتونس.

وقرر كبير الأحبار والجالية اليهودية في تونس، خليفة عطون، إلغاء الاحتفالية الرسمية بيومي الغفران والسنة الجديدة التي توافق 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتقدم عطون، في بيان، باعتذار عن عدم دعوة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأعضاء الحكومة لحضور "حفل الاحتفاء بيومي الغفران والسنة الجديدة" كما دأبت العادة في السنوات الماضية.

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ووفق البيان: "نعتذر لعدم دعوتهم كما هو المعتاد به كل سنة نظرا للحالة الوبائية كوفيد -19 التي تشهدها البلاد والتي تستدعي التقليص في عدد الحاضرين في مثل هذه الحفلات وغيرها''.

ويأتي البيان بعد ساعات من إعلان ولاية القيروان التونسية (وسط)، إلغاء احتفالات المولد النبوي الشريف (نهاية أكتوبر)، جراء تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

ويقدر عدد اليهود في تونس بحوالي 2000 شخص، موزعة أساسًا على جزيرة جربة (جنوب شرقي البلاد)، والأحياء القديمة في تونس العاصمة (حلق الوادي ولافيات).

وأمس الخميس، أعلنت وارة الصحة التونسية أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 12.479، بينها 174 وفاة.