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شكرا لقرائتكم خبر عن نفس اللقطة.. الجزيرة بتقول المنيا..و مطر بيقول الجيزة..والاثنين "فشنك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد الجماعة الإرهابية على الفبركة، من أجل التحريض ودعوات العنف التي تطلقها ليل نهار دون استجابة، بل ووصل الأمر إلى أن القنوات الشيطانية التابعة لهم تذيع فيديوهات كاذبة بزعم وجود دعوات تخريبية ومخربين، ومن المفارقات الغريبة أن نفس الفيديو يتم تداوله على قناة الجزيرة على أنه في محافظة المنيا، و الهارب معتز مطر يعرضه على أنه في محافظة الجيزة، وفى حقيقة الأمر الاثنين "فشنك".
هذا ويواصل النظام القطرى يستخدم قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وارسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.
ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر ، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفونية لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.
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