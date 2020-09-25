شكرا لقرائتكم خبر عن محرض فى قطر يتفق مع عنصر إرهابى بأسيوط على تنفيذ عملية وتصويرها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية بين أحد العناصر المحرضة فى دولة قطر، وبين واحد من العناصر الداعمة للجماعات الإرهابية فى قرية الناحية التابعة لمحافظة أسيوط، وحصل الموقع على تسجيل صوتى.

وجاء في الفيديو الذى تم تسريبه:

عنصر إرهابي فى أسيوط: ليه بنقول الدنيا بقت كويسة، والأستاذ ياسر بيقول الأمور هتتعدل.

محرض من قطر: والله التساهيل على الله والوضع صعب، وأنت أخ لنا طبعا، واحنا بنعتمد عليك أنت والرجالة.

عنصر إرهابي بأسيوط: يا باشا اللى هيقرب من هنا وقولت للعيال تحضر الخرطوش واللي هيجي من الحكومة مش هيطلع من هنا حى.

Advertisements





محرض من قطر: خلى بالك على الرجالة وجهز كل حاجة وخلى بالك من نفسك.

عنصر إرهابي بأسيوط: يا باشا متقلقش علينا هنا، بس احنا عايزين نشوف القيادات، لأنهم كانوا بيكلمونا وقطعوا والناس هنا بتسأل، ومتقلقش من موضوع الفيديوهات، من تليفون عبد الرحمن أو ياسر أو على.. متقلقش يا باشا.

محرض من قطر: عايزك تصور مجموعة من الصور والفيديوهات.

عنصر إرهابي فى أسيوط: هبعتهم لك على طول، احنا مش هاممنا أى حاجة.



