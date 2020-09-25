إسرائيل تختبر بنجاح نظاما صاروخيا بحريا جديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب ا):
نفذت البحرية الإسرائيلية وإدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية بوزارة الدفاع اختبارا ناجحا لنظام صاروخي جديد طورته شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية.
وفي إطار التجارب، تم إطلاق صاروخ على سفينة مستهدفة تحاكي سفينة معادية، حسبما ذكرت اليوم الجمعة صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة إن "النظام الصاروخي سيضمن التفوق البحري للأسطول (الإسرائيلي)".
وأجرت البحرية وإدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية سلسلة من التجارب لاختبار مدى ملاءمة النظام الصاروخي الذي سيتم دمجه في الفرقاطات فئة ساعر 5، وأيضا فئة ساعر 6الجديدة، الحاملة للصواريخ، والتي يتوقع انضمامها للبحرية الإسرائيلية خلال الأشهر المقبلة.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، يتمتع النظام الصاروخي الذي تم اختباره بقدرات هجومية أكثر دقة ومرونة، ومدى أطول، وقدرة أفضل على التعامل مع التهديدات باسلحة متقدمة.
وستدافع الفرقاطات طراز ساعر 6 المزودة بصواريخ عن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية بالإضافة إلى الأصول البحرية الاستراتيجية الأخرى.
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