رئيس البنك الزراعي: موافقة الرئيس على قانون البنوك الجديد "علامة فارقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن قانون البنك المركزي والبنوك الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف علاء فاروق، أن القانون يتضمن موضوعات غاية في الأهمية لدعم عمل البنك الزراعي خاصة في مجال الشمول المالي.
وأشار إلى أنه :"لدينا ثقة فى أن القانون الجديد سوف يعزز من قدرتنا على دمج أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرهم من الفئات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي فى منظومة الخدمات المصرفية للبنك والجهاز المصرفي بوجه عام".
وأوضح أن هذا يعزز توجه الدولة لتنمية هذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطني.
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