محافظ القليوبية: 148 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 838 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعارها، عقب زيارة رئيس الوزراء لمدينة بنها والتخفيضات الجديدة التي أقرتها المحافظة.
وأشار الهجان، في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي جرى تسلمها بلغ 147 ألفًا و760 طلب تصالح، كما جرى تحصيل 837 مليونًا و533 ألف جنيه.
وأوضح محافظ القليوبية، أنه جرى إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون ما بين 10% إلى 33%، ويصل إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري، ونشر الخميس الماضي، بالجريدة الرسمية.
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