بوتين يصل إلى تدريبات القوقاز 2020

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ميدان تدريب كابوستين يار في منطقة أستراخان جنوبي البلاد، حيث سيراقب المرحلة الرئيسية من التدريبات الاستراتيجية "القوقاز - 2020". ​ وتتواصل اليوم المناورات النارية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن Advertisements سفن أسطول البحر الأسود أطلقت نيرانًا صاروخية ومدفعية على أهداف جوية في إطار تمرين "القوقاز 2020". سفن أسطول البحر الأسود أطلقت نيرانًا صاروخية ومدفعية على أهداف جوية في إطار تمرين "القوقاز 2020". ​ وتجري المناورات "قوقاز 2020" في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر، في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف. في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف. ​ ويشارك فيها نحو 80 ألف شخص بينهم عناصر وزارة الطوارئ والحرس الوطني، إضافة إلى نحو 1000 عسكري من أرمينيا وبيلاروس وإيران والصين وميانمار وباكستان.

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