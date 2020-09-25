وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية يحل كتيبتين متنازعتين للمرة الأولى منذ توقف حرب العاصمة

أمر وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، صلاح الدين النمروش، بحل الكتيبتين المتنازعتين في واقعة الاشتباكات التي حدثت ليل الخميس - الجمعة في تاجوراء شرق طرابلس، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأعطى النمروش تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين "في حال عدمالوقف الفوري لإطلاق النار"، بحسب بيان وزارة الدفاع على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة.
يذكر أن المنطقة شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر اليوم الجمعة، بينكتيبتي الضمان وأسود تاجوراء، بحسب رواية سكان منطقتي بئر الأسطى ميلاد و"البيفيو" المحاذية لتاجوراء.
وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمي المنطقتين عن سقوط قتلى وجرحى، لم يتسنَ تحديد عددهم حتى الساعة، بينهم آمر أحد الفصيلين.
وهذه هي الاشتباكات الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.
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