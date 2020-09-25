صحيفة إسرائيلية: عمال تركيا يبنون إسرائيل

أعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن بدء 300 عامل تركي جديد وصلوا منذ شهرين إلى إسرائيل من شركة يلمزلر التركية، العمل في مواقع البناء المختلفة، وذلك بعد أسبوعين من العزلة.



وذكرت الصحيفة، أن شركة يلمزلر التركية تعمل حاليًا على عدد من المشاريع لبناء الأبراج السكنية وبناء البنية التحتية, جنبًا إلى جنب مع شركات البناء الموجودة في إسرائيل.



وصرح الرئيس التنفيذي للشركة التركية، "على الرغم من الفترة الصعبة ، فإننا نبذل الكثير من الجهد لمواصلة تقديم أفضل خدمة، مع تلبية جميع الإرشادات، نحن نتطلع إلى المستقبل من أجل استمرار تطو ير دولة اسرائيل في السنوات المقبلة حتى بعد كورونا ".



كان الرئيس التنفيذي ليلمزلر قال في حوار مع موقع "جلوبس" الإسرائيلي، "عندما وصلنا إلى إسرائيل في عام 1996 ، كانت هناك ست أو سبع شركات إنشاءات تركية أخرى هنا ، لكن لم ينج أي منها هنا ، وبقينا فقط، تعلم

العقلية الإسرائيلية ليس بالأمر السهل ، وفقط نجحنا في ذلك، وقمنا بمشاريع عظيمة ".



يذكر وفقًا لموقع "جلوبس" أنه كان هناك صراع بين الشركة التركية ومصلحة الهجرة، لعدم تجديد تأشيرة 1200 موظف جميعهم أتراك، حيث كانت مصلحة الهجرة أعلنت أن هؤلاء العمال لن يحصلوا على تمديد للإقامة في إسرائيل حتى عام 2020 ، لأنهم يقيمون في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.



جدير بالذكر أن منذ بداية شهر يونيو الماضي، دخل حوالي 400 عامل أجنبي إلى إسرائيل للعمل في صناعة البناء ، مع دخول 400 عامل آخر بعد ذلك، حسب بيانات وزارة البناء والإسكان الإسرائيلي.

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كانت صناعة البناء في إسرائيل مستمرة في العمل طيلة فترة كورونا، حيث سعت شركة يلمزلر حينها لجلب عمال جدد إلى إسرائيل ليحلوا

محل العمال الذين أكملوا فترات تأشيرة عملهم وعادوا إلى تركيا منذ أزمة كورونا وفي الأشهر الأخيرة.



كما أعلنت جمعية بوني هآرتس أنه عقب أزمة كورونا ، انخفض عدد العمال الفلسطينيين في صناعة البناء إلى نحو 37 ألفًا، مقارنة بنحو 60 ألفًا قبل الأزمة ، وتأجيل وصول نحو ألف عامل من الصين ودول أخرى إلى موعد غير معروف.



وقال رئيس اتحاد المقاولين والبنائين في تل أبيب، إن "هناك نقصًا حادًا في العمالة الأجنبية ، حتى كمكمل لنحو 25 ألف عامل فلسطيني لا يأتون للعمل في إسرائيل.



وأشار رئيس اتحاد نقابات العمال الأجانب للبناء، أن هناك حاليًا نقصًا بنحو 3000 عامل لسد حصة العمال الأجانب المسموح لهم بالعمل في صناعة البناء ، والتي تبلغ حوالي 15500 عامل، وبالتنسيق مع بيانات وزارة البناء والإسكان أفادت بأن هناك توزيع العمل لألف عامل فقط ، مشيرًا إلى أن الفجوة قد تكون بسبب العمال الأجانب الذين كان من المفترض أن يغادروا البلاد والذين مددوا إقامتهم بعد كورونا.



وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة يلمزلر التركية، "إننا نستثمر مئات الآلاف من المال لإحضار عمال بناء محترفين إلى إسرائيل ، مع الالتزام بجميع توجيهات السلطات الإسرائيلية".

